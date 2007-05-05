Завершилися сьогоднішні матчі 25 туру чемпіонату України з футболу

Сьогодні перший ігровий день 25 туру чемпіонату України з футболу. У центральному матчі дня лідер турніру київське Динамо обіграло дніпропетровський Дніпро з рахунком 2:0. Глядачі стали свідками напруженої гри практично рівних за силами команд. І це незважаючи на те, що Дніпро вже на 21 хвилині залишився в меншості (Канкава одержав другу жовту картку за грубу гру). Підібрати ключ до воріт дніпропетровців Динамо змогло на початку другого тайму. Гусєв одержав м`яч у правій частині штрафного, пробив по воротах, Старцев дотягнувся до м`яча, але відбив його прямо на Несмачного, який ударом сходу вразив ворота. Дніпро не обмежився грою на оборону і контрвипади проводив регулярно. 69 хвилина - замість Ротаня на поле вийшов Рінкон і ця заміна виявилася знаковою. Саме бразильський форвард на 72 хвилині видав пас Клебберу, який зумів обіграти Єзерського, увірвався в штрафний майданчик і пробив низом - точно в кут воріт. Кінцівку матчу дніпропетровці догравали вже удев`ятьох: Шелаєв умисно зіграв рукою і був видалений з поля за другу жовту.

На даний момент кияни зберігають триочковий відрив від донецького Шахтаря, який завтра зіграє з ФК Харків. Інші матчі сьогоднішнього дня завершилися з такими результатами:

Зоря (Луганськ) - Металург (Донецьк) 1:0

Чорноморець (Одеса) - Таврія (Сімферополь) 0:0

Металіст (Харків) Арсенал (Київ) 5:1