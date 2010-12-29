МЮ не виграв, але лідерство повернув

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру англійської Прем`єр-ліги

Вест Хем - Евертон 1:1 (Хібберт 16 автогол - Коулмен 41)

Бірмінгем - МЮ 1:1 (Бойєр 89 - Бербатов 57)

З 38-ма очками МЮ повернувся на перший рядок таблиці, випередивши земляків з "Сіті" за різницею голів. Завтра до клубу “38” може приєднатися і Арсенал.

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Вест Бромвич - Блекберн 1:3 (Томас 16 - Калініч 2, 52, Діуф 61)

Тоттенхем - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)

Манчестер Сіті - Астон Вілла 4:0 (Балотеллі 7, 27, 54 пен. Лескотт 12)

Сток Сіті - Фулхем 0:2 (Байрд 3, 10)

Сандерленд - Блекпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)

... а завершать тур

Віган (19) - Арсенал (35)

Челсі (31) - Болтон (29)

Ліверпуль (22) - Вулверхемптон (15)