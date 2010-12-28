В англійській Прем'єр-лізі новий лідер

Зіграно перші п`ять матчів 20-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Вест Бромвич - Блекберн 1:3 (Томас 16 - Калініч 2, 52, Діуф 61)

Тоттенхем - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)

Манчестер Сіті - Астон Вілла 4:0 (Балотеллі 7, 27, 54 пен. Лескотт 12)

Сток Сіті - Фулхем 0:2 (Байрд 3, 10)

Сандерленд - Блекпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)

Таким чином Тоттенхем посунув Челсі вже на п`яте місце, а Манчестер Сіті з 38 очками дарує радість своїм уболівальникам виходом на лідерську позицію, нехай навіть і за рахунок більшої кількості зіграних матчів (МС - 20, Арсенал -18, МЮ - 17).

За 20 хвилин почнеться матч

Вест Хем (16) - Евертон (21)

...а МЮ спробує повернути перший рядок, починаючи з 22.00, в грі Бірмінгем (18) - МЮ (37)

Завтра тур завершать:

Віган (19) - Арсенал (35)

Челсі (31) - Болтон (29)

Ліверпуль (22) - Вулверхемптон (15)