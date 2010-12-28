Хей відповів на ультиматум Кличка
09:12, 28 грудня 2010Спорт
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Володимир поставив питання гостро
|Девід Хей
Британський боксер не примусив себе довго чекати. Він заявив, що дуже зацікавлений у поєдинку з Володимиром, а тому погоджується на всі умови. Це означає, що всі прибутки поділять порівну. Кличко має право обрати місце проведення поєдинку і канал, який його транслюватиме у Німеччині.
Відтак, якщо дійсно все узгоджено і суперники не мають один до одного претензій, бій за титул абсолютного чемпіона світу Володимир Кличко – Девід Хей може відбутися вже навесні наступного року.
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