Президент УЄФА: рішення провести чемпіонат-2012 в Польщі й Україні було політичним

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ назвав політичним рішення про проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі й Україні.

Як повідомляє „Німецька хвиля”, в інтерв’ю газеті "la Gazzeta dello Sport" президент УЄФА визнав, що "Італія мала найкраще технічне досьє". За його словами, проведення європейської футбольної першості в Східній Європі є "більшим викликом", ніж організація чемпіонату в Італії. Водночас, як наголосив М.ПЛАТІНІ, 90 відсотків європейців вважають, що таке рішення було правильним, оскільки вдалося переступити нові кордони.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Україна і Польща перемогли в конкурсі за проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. 19 квітня прем`єр-міністри України і Польщі Віктор ЯНУКОВИЧ і Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ домовилися, що для підготовки до проведення Євро-2012 буде створено спільний українсько-польський координаційний орган. 23 квітня В.ЯНУКОВИЧ доручив створити оргкомітет з підготовки і проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.