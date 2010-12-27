Арсенал виграв у Челсі

Закінчився центральний матч 19-го туру англійської Прем`єр-ліги

Арсенал - Челсі 3:1 (Сонг 44, Фабрегас 51, Уолкотт 53 - Іванкович 57)

З 35 очками Арсенал повертається на другий рядок. А Челсі з його 31 вже в наступному турі можуть обігнати Тоттенхем і - в особистій зустрічі - Болтон.

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Матчі 20-го туру відбудуться

28 грудня

Вест Бромвич (22) - Блекберн (22)

Тоттенхем (30) - Ньюкасл (22)

Манчестер Сіті (35) - Астон Вілла (20)

Сток Сіті (24) - Фулхем (16)

Сандерленд (27) - Блекпул (22)

Вест Хем (16) - Евертон (21)

Бірмінгем (18) - МЮ (37)

...і 29 грудня Віган (19) - Арсенал (35)

Челсі (31) - Болтон (29)

Ліверпуль (22) - Вулверхемптон (15)