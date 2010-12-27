Арсенал виграв у Челсі
23:53, 27 грудня 2010Спорт
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Закінчився центральний матч 19-го туру англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - Челсі 3:1 (Сонг 44, Фабрегас 51, Уолкотт 53 - Іванкович 57)
З 35 очками Арсенал повертається на другий рядок. А Челсі з його 31 вже в наступному турі можуть обігнати Тоттенхем і - в особистій зустрічі - Болтон.
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Матчі 20-го туру відбудуться
28 грудня
Вест Бромвич (22) - Блекберн (22)
Тоттенхем (30) - Ньюкасл (22)
Манчестер Сіті (35) - Астон Вілла (20)
Сток Сіті (24) - Фулхем (16)
Сандерленд (27) - Блекпул (22)
Вест Хем (16) - Евертон (21)
Бірмінгем (18) - МЮ (37)
...і 29 грудня Віган (19) - Арсенал (35)
Челсі (31) - Болтон (29)
Ліверпуль (22) - Вулверхемптон (15)
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