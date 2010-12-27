Влада відмовилася від утримання ФК "Полтава"

Влада Полтави відмовилася від утримання футбольного клубу "Полтава".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.

За його словами, причиною такого рішення влади стала відсутність коштів на утримання клубу і відсутність в команді гравців з Полтави.

«До мене керівництво цього клубу звернулося з листом, щоб, якщо можна, міська влада щомісячно допомагала - виділила 30 тис. грн. на утримання ФК "Полтава". А там у футбол грають ті хлопці, які одержують зарплату. Тому я особисто вважаю, що краще спрямувати ці кошти на підтримку дитячого спорту, для заохочення дітей, а не для виплати заробітної плати гравцям цього клубу», - прокоментував ситуацію з ФК «Полтава» мер О.МАМАЙ.

Він також порівняв нинішню ситуацію, в якій опинився футбольний клуб, з чемоданом без ручки: і нести важко і кинути шкода.