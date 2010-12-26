Під снігом провалився дах стадіону в Німеччині

Скасована різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge, яка мала пройти на стадіоні футбольного клубу "Шальке" в Гельзенкірхені.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційному сайті "Шальке", через сильний снігопад провалилася частина покрівлі "Фелтінс-арени". Пошкоджено три секції покриття із склотканини. Гонку вирішили відмінити з міркувань безпеки.

Різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge проводиться з 2002 року.

Нинішню зиму в Європі називають однією з найбільш сніжних за останні два десятиліття.