Під снігом провалився дах стадіону в Німеччині

11:19, 26 грудня 2010
Спорт
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Біатлона не буде

Скасована різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge, яка мала пройти на стадіоні футбольного клубу "Шальке" в Гельзенкірхені.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційному сайті "Шальке", через сильний снігопад провалилася частина покрівлі "Фелтінс-арени". Пошкоджено три секції покриття із склотканини. Гонку вирішили відмінити з міркувань безпеки.

Різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge проводиться з 2002 року.

Нинішню зиму в Європі називають однією з найбільш сніжних за останні два десятиліття.

 

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