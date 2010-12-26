Під снігом провалився дах стадіону в Німеччині
11:19, 26 грудня 2010Спорт
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Біатлона не буде
Скасована різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge, яка мала пройти на стадіоні футбольного клубу "Шальке" в Гельзенкірхені.
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційному сайті "Шальке", через сильний снігопад провалилася частина покрівлі "Фелтінс-арени". Пошкоджено три секції покриття із склотканини. Гонку вирішили відмінити з міркувань безпеки.
Різдвяна біатлонна гонка World Team Challenge проводиться з 2002 року.
Нинішню зиму в Європі називають однією з найбільш сніжних за останні два десятиліття.
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