Янукович не дозволить втручатись у справи Федерації футболу
03:55, 25 грудня 2010Спорт
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Відбулась розмова з президентом ФІФА
Україна досягла «значного прогресу і повернулася у затверджений графік підготовки» до Євро-2012. Про це, як повідомляє прес-служба українського глави держави, президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив під час телефонної розмови з Віктором Януковичем.
За повідомленням, сторони також обговорили протистояння у Федерації футболу України та поширену в ЗМІ інформацію про втручання державних чиновників у роботу цієї громадської організації.
Янукович заявив, що йому не відомі факти втручання в справи Федерації футболу з боку державних органів і службовців, але якщо він про це дізнається, то «жорстко припинятиме такі дії як стосовно ФФУ, так і стосовно будь-якої іншої громадської організації».
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