Янукович не дозволить втручатись у справи Федерації футболу

Україна досягла «значного прогресу і повернулася у затверджений графік підготовки» до Євро-2012. Про це, як повідомляє прес-служба українського глави держави, президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив під час телефонної розмови з Віктором Януковичем.

За повідомленням, сторони також обговорили протистояння у Федерації футболу України та поширену в ЗМІ інформацію про втручання державних чиновників у роботу цієї громадської організації.

Янукович заявив, що йому не відомі факти втручання в справи Федерації футболу з боку державних органів і службовців, але якщо він про це дізнається, то «жорстко припинятиме такі дії як стосовно ФФУ, так і стосовно будь-якої іншої громадської організації».