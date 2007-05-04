Андрію Шевченку потрібна операція

Лікарі "Челсі" вирішили, що після закінчення сезону українцеві Андрію Шевченку потрібно зробити операцію у паху.

У півфінальному поєдинку у відповідь Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" Шевченко не грав через пошкодження, яке він отримав у неділю на тренуванні. Тільки тепер, після детального тестування лікарями стало очевидно, що Андрію потрібна операція.

Втім, хірургічне втручання не першочергова справа, і в клубі сподіваються, що Шевченко допоможе команді в чотирьох завершальних матчах сезону: проти "Арсенала", "МЮ", і "Евертона" в чемпіонаті, а також у фіналі кубка Англії.

"Ми сподіваємося, що він все-таки зможе зіграти без особливих труднощів в завершальній фазі футбольного року. Потім, звичайно, йому потрібна буде операція", - йдеться на офіційному сайті "Синіх".

Нагадаємо, що, згідно з інформацією з офіційного сайту "Челсі", Шевченко одержав травму в неділю, 29 квітня, під час тренування. Згодом виявилось, що через неї Шева не поїде на півфінальний матч Ліги.

Останній матч "Челсі" в сезоні пройде 19 травня (фінал Кубка Англії), а Шевченка збираються оперувати після закінчення всіх клубних турнірів, отже існує ймовірність того, що він пропустить відбірковий матч Євро-2008 з Францією 2 червня.

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