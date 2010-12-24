Сьомін підписав з Динамо контракт на три роки

Контракт між київським "Динамо" і 63-річним російським фахівцем підписано. Термін угоди розрахований на три роки. За словами Сьоміна, відразу після залагодження останніх документальних формальностей, були обговорені найближчі плани "Динамо". Команда виходить з відпустки 11 січня, а 16-го вилітає на перший збір до Ізраїлю. Наступний етап підготовки динамівці проведуть в Іспанії.

На питання, чи варто чекати нинішньої зими нових придбань, тренер відповів негативно, підкресливши, що в "Динамо" і так достатньо висококласних гравців і трансферних сюрпризів не буде. А ось дати чітку відповідь з приводу можливого повернення в команду Олександра Алієва наставник поки не готовий. Офіційне представлення Сьоміна відбудеться сьогодні.

Спорт-Экспресс