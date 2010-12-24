Платіні залишиться президентом УЄФА
00:22, 24 грудня 2010Спорт
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На березень заявлений тільки один кандидат
Чинний президент УЄФА Мішель Платіні виявився єдиним кандидатом на посаду голови цієї організації, повідомляє Бі-бі-сі.
Він очолюватиме її ще протягом чотирьох років.
У заяві УЄФА зазначається, що "був заявлений тільки один кандидат – нинішній президент УЄФА Мішель Платіні".
Платіні буде формально переобраний на конгресі в Парижі 22 березня 2011 року.
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