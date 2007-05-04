Від Кличка зажадали $5 млн. за скасування бою з Бріггсом

Президент промоутерської організації Gotham Boxing Inc Седрік КУШНЕР подав до Верховного суду штату Нью-Йорк позов на суму в 5 млн. доларів до українського боксера, чемпіона світу у важкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Володимира КЛИЧКА.

Як передає РІА «Новости», позивач вимагає компенсації за скасування бою В.КЛИЧКА з американським важковаговиком Шенноном БРІГГСОМ.

Співвідповідачами за позовом названі менеджер В.КЛИЧКА Шеллі ФІНКЕЛЬ, його компанія Shelly Finkel Management, а також промоутерські компанії K2 Promotions і Sport Five.

"Представники КЛИЧКА два місяці тримали БРІГГСА в "підвішеному" стані, - повідомив С.КУШНЕР журналістам. - Я повірив на слово менеджеру КЛИЧКА Шеллі ФІНКЕЛЮ, і, на жаль, це було помилкою".

Поєдинок В.КЛИЧКА і Ш.БРІГГСА було заплановано на 11 листопада 2006 року. В ході цього бою українському боксеру належало відстоювати свій титул в Нью-Йорку на рингу спортивно-розважального центру Madison Square Garden. Проте менеджер В.КЛИЧКА спочатку стверджував, що бій з Ш.БРІГГСОМ відбудеться з вірогідністю "1000 відсотків", а потім почав шукати інших суперників. Після травми росіянина Олега МАСКАЄВА команда українського важковаговика звернула увагу на американця Келвіна БРОКА, який не мав на той момент поразок.

У результаті, в день, на який спочатку було заплановано бій Ш.БРІГГСА з В.КЛИЧКОМ, суперником українського боксера став К.БРОК. В.КЛИЧКО переміг, удруге відстоявши свій титул чемпіона світу за версією IBF.