Україні потрібний клуб у Континентальній хокейній лізі

Президент Федерації хокею України (ФХУ) Анатолій Брезвін заявив, що наявність українського клубу в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) допоможе загальному розвиткові хокею в країні.

«Україні необхідна мінімум одна професійна команда в КХЛ, де швидкісний режим вищий, ніж у ВЧБ (Відкритий чемпіонат Білорусі. - Прим.) і національній першості. Тільки за допомогою КХЛ ми зможемо повернути повсякденний хокей в нашу державу, а молоді дамо шанс прогресувати і грати в сильній лізі, що принесе свої плоди», – наводить слова Брезвіна Sokol.kiev.ua.

«Ми працюємо в цьому напрямку. Важливим елементом у цьому важливому питанні буде закінчення реконструкції Палацу спорту в Києві та Палацу спорту «Дружба» в Донецьку».