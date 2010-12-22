Київське Динамо очолив Юрій Сьомін

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) знову очолив Юрій СЬОМІН.

Як повідомляється на сайті ФК, як нового головного тренера "Динамо" Ю.СЬОМІНА буде представлено у п`ятницю, 24 грудня, в конференц-залі стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Ю.СЬОМІН (1947 року народження) 26 листопада був відправлений у відставку з поста головного тренера московського "Локомотива", де працював з 1 червня 2009 року.

Клуб «Динамо» (Київ) Ю.СЬОМІН тренував з 1 січня 2008 року по 26 травня 2009.