Київське Динамо очолив Юрій Сьомін
21:09, 22 грудня 2010Спорт
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Повідомляє прес-служба ФК
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) знову очолив Юрій СЬОМІН.
Як повідомляється на сайті ФК, як нового головного тренера "Динамо" Ю.СЬОМІНА буде представлено у п`ятницю, 24 грудня, в конференц-залі стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Ю.СЬОМІН (1947 року народження) 26 листопада був відправлений у відставку з поста головного тренера московського "Локомотива", де працював з 1 червня 2009 року.
Клуб «Динамо» (Київ) Ю.СЬОМІН тренував з 1 січня 2008 року по 26 травня 2009.
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