Закінчилися півфінальні матчі Кубку УЄФА

Закінчилися півфінальні матчі-відповіді Кубка УЄФА.

Севілья виграла у Осасуни 2:0 (Луїс Фабіано 37, Ренато 53) і, відігравши свій програш 0:1 у першій зустрічі, вийшла у фінал.

Бременський Вердер з перших хвилин спробував виправити свій перший програш 0:3 Еспаньолові. Угу Алмейда забив гол вже на 4-й хвилині, але вже на 19-й Вердер залишився вдесятьох (другу жовту картку одержав Клозе). Коро (50) і Лакрус (60) довели свою команду до другої перемоги - 2:1 на користь Еспаньола.

Фінал відбудеться 16 травня. Він проводиться в одну гру на нейтральному полі - в Глазго.