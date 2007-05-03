Закінчилися півфінальні матчі Кубку УЄФА
23:42, 03 травня 2007Спорт
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Фінал 16 травня в Глазго
|Фото Reuters
Севілья виграла у Осасуни 2:0 (Луїс Фабіано 37, Ренато 53) і, відігравши свій програш 0:1 у першій зустрічі, вийшла у фінал.
Бременський Вердер з перших хвилин спробував виправити свій перший програш 0:3 Еспаньолові. Угу Алмейда забив гол вже на 4-й хвилині, але вже на 19-й Вердер залишився вдесятьох (другу жовту картку одержав Клозе). Коро (50) і Лакрус (60) довели свою команду до другої перемоги - 2:1 на користь Еспаньола.
Фінал відбудеться 16 травня. Він проводиться в одну гру на нейтральному полі - в Глазго.
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