Ваш прогноз: хто переможе в Лізі Чемпіонів?
20:44, 03 травня 2007Спорт
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Букмекери приймають ставки
Букмекерські контори ведуть прийом ставок на фінальний матч Ліги чемпіонів УЕФА, який відбудеться 23 травня в Афінах між італійським Міланом і Ліверпулем з Англії.
Як повідомляє агентство Блумберг, єдність прогнозу наразі не встановилася.
Агентство Корал, що розташоване в Англії, на сьогодні констатує перевагу Ліверпуля 11:8. Проте найбільша в Ірландії букмекерська контора Падді Пауер підтримує співвідношення 5:4 на користь Мілана.
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