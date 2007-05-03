Ваш прогноз: хто переможе в Лізі Чемпіонів?

Букмекерські контори ведуть прийом ставок на фінальний матч Ліги чемпіонів УЕФА, який відбудеться 23 травня в Афінах між італійським Міланом і Ліверпулем з Англії.

Як повідомляє агентство Блумберг, єдність прогнозу наразі не встановилася.

Агентство Корал, що розташоване в Англії, на сьогодні констатує перевагу Ліверпуля 11:8. Проте найбільша в Ірландії букмекерська контора Падді Пауер підтримує співвідношення 5:4 на користь Мілана.