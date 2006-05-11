”Динамо”- ”Шахтар”: бойова нічия

Золотий матч відбудеться 14 травня

10 травня. Київ. Стадіон "Динамо" ім В. Лобановського. 15 градусів. 17600 глядачів ДИНАМО Київ 2 - 2 ШАХТАР Донецьк 1:0 Максим Шацьких (10) 2:0 Артем Мілевський (21) 2:1 Дмитро Чигринський (53) 2:2 Жадсон (65) Арбітр: Стів Беннет (Англія); асистенти: Кевін Пайк, Роджер Іст (обидва - Англія) "Золотий матч" відбудеться 14-го травня в Кривому Розі. Початок матчу в 18:00 sportoboz

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