”Динамо”- ”Шахтар”: бойова нічия
09:19, 11 травня 2006Спорт
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Золотий матч відбудеться 14 травня
10 травня. Київ. Стадіон "Динамо" ім В. Лобановського. 15 градусів. 17600 глядачів
ДИНАМО Київ 2 - 2 ШАХТАР Донецьк
1:0 Максим Шацьких (10)
2:0 Артем Мілевський (21)
2:1 Дмитро Чигринський (53)
2:2 Жадсон (65)
Арбітр: Стів Беннет (Англія); асистенти: Кевін Пайк, Роджер Іст (обидва - Англія)
"Золотий матч" відбудеться 14-го травня в Кривому Розі. Початок матчу в 18:00
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