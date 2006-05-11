”Динамо”- ”Шахтар”: бойова нічия

09:19, 11 травня 2006
Спорт
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Золотий матч відбудеться 14 травня

10 травня. Київ. Стадіон "Динамо" ім В. Лобановського. 15 градусів. 17600 глядачів

ДИНАМО  Київ 2 - 2  ШАХТАР Донецьк

1:0 Максим Шацьких (10)

2:0 Артем Мілевський (21)

2:1 Дмитро Чигринський (53)

2:2 Жадсон (65)

Арбітр: Стів Беннет (Англія); асистенти: Кевін Пайк, Роджер Іст (обидва - Англія)

"Золотий матч" відбудеться 14-го травня в Кривому Розі. Початок матчу в 18:00

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