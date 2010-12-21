Росія визначила варіанти талісмана Олімпіади: ведмеді, снігур, заєць...

На засіданні експертного журі всеросійського конкурсу по відбору ідей талісманів Олімпійських ігор, які пройдуть у 2014 році в Сочі, у вівторок було відібрано 11 персонажів.

Як передає «Газета.ру», це білий ведмідь, леопард, бурий ведмідь, сніжинка , снігур, сонце, «чоловічки», заєць, дельфін, Дід Мороз, матрьошка (боротиметься за те, щоб стати талісманом Паралімпіади-2014).

З кожного виду надалі буде вибрано по одному кращому ескізу. Починаючи з 7 лютого на телебаченні будуть запущені ролики з кожним з персонажів.

Вибори талісмана, в яких зможуть взяти участь всі жителі Росії, пройдуть в прямому ефірі Першого каналу за допомогою sms-голосування.