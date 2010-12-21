У Києві святкуватимуть 100-річчя футболу

З нагоди відзначення 100-річчя футболу у Києві у 2011 році проведуть ряд заходів.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації від 10 грудня, виданому з метою розвитку фізичної культури і спорту у столиці України.

Цим рішенням столична влада підтримала ініціативу Федерації футболу Києва щодо відзначення ювілею футболу в столиці.

Цим розпорядженням затверджено склад організаційного комітету з підготовки та проведення відповідних заходів, очолив який голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Як визначено в документі, у січні 2011 року має бути напрацьовано програму загальноміських заходів з нагоди відзначення 100-річчя футболу, яка включатиме як спортивні, так і культурно-мистецькі події. Окремо дано доручення районним держадміністраціям розробити програми районних заходів.

Відповідно до розпорядження, буде виготовлено спеціальну спортивну атрибутику з символікою і логотипом святкуваннь, а також сувенірну продукцію.

Передбачено здійснити друк ІІІ тому книги “Киевский футбол. На рубежах времен 1991-2011”.

Фінансування заходів здійснюватиметься як за рахунок бюджету міста, так і за кошти спонсорів і меценатів.