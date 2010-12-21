Президент «Локомотива»: жодному клубу світу Мілевський не знадобився

Президент московського "Локомотива" Ольга Смородська вважає, що у форварда київського "Динамо" Артема Мілевського досить низький рівень гри і він би не підійшов "залізничникам". Про це вона розповіла в інтерв`ю "Спорт-Экспрессу".

"Крім Мілевського, жодної пропозиції по нападниках ми не мали. Купувати ж гравців поспіхом, на прапорці я була не готова. До того ж не вірила, що киянин, котрий проводив невдалий сезон у "Динамо", у нас заграє прекрасно.

Якби Мілевського купила, припустимо, "Барселона", мене вболівальники в центрі поля закопали б і зверху хрестик поставили. Але ситуація зовсім інша. Жодному клубу у світі - ні в Росії, ні на Україні, ні, скажемо, у Молдавії - не знадобився Мілевський, і президент київського "Динамо" Ігор Суркіс 1 вересня сказав: раз по футболісту немає ніяких пропозицій, йому варто б задуматися про якість своєї гри.

Цей нападник не підсилив би нашу команду, тому ми його й не придбали. До того ж за нього виставили божевільну ціну".

Чемпіон