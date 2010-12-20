Суркіс сподівається, що Андре ще заграє
09:06, 20 грудня 2010Спорт
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Селекційна служба не винна?
Бразильский нападник Андре ще може заграти в київському "Динамо".
Таку думку висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.
"Я сподіваюся, що він (Андре) адаптується в команді. Хлопець він, безумовно, талановитий. Сподіваюся, що Андре набере фізичні кондиції й підсилить нашу лінію нападу й покаже таку ж результативність, як і в Бразилії. І поки не поспішав би звинувачувати нашу селекційну службу в його купівлі", - цитує Суркіса "Блік".
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