Визначилися фіналісти Ліги Чемпіонів

Закінчився матч у відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЕФА, в якому зустрічалися Мілан і Манчестер Юнайтед. Після виграшу 3:2 в першому матчі деяка перевага була у МЮ, але Мілан не тільки ліквідував її, а й розбив лідера англійської першості - 3:0.

Кака на 11-й хвилині, Зеєдорф на 30-й і Джилардіно на 78-й забили голи, причому всі з лінії штрафної в нижній правий від воротаря кут.

Тепер 23 травня на італійців чекає фінальна зустріч з Ліверпулем. Фінал розігрується в один матч на нейтральному полі - в Афінах.

Нагадаємо, що вчора Ліверпуль у матчі-відповіді відіграв у Челсі поразку 0:1 в першій грі і після пенальті (4:1) вийшов у фінал.