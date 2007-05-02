Визначилися фіналісти Ліги Чемпіонів
23:35, 02 травня 2007Спорт
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Фінал пройде 23 травня в Афінах
|Мілан і Манчестер Юнайтед 3:0. Фото AFP
Кака на 11-й хвилині, Зеєдорф на 30-й і Джилардіно на 78-й забили голи, причому всі з лінії штрафної в нижній правий від воротаря кут.
Тепер 23 травня на італійців чекає фінальна зустріч з Ліверпулем. Фінал розігрується в один матч на нейтральному полі - в Афінах.
Нагадаємо, що вчора Ліверпуль у матчі-відповіді відіграв у Челсі поразку 0:1 в першій грі і після пенальті (4:1) вийшов у фінал.
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