Віталій Кличко пропонує Валуєву ”розім`ятися на старшенькому”

Почесний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко повідомив, що готовий особисто вийти на ринг проти Миколи Валуєва. «А я не гордий. Мені «Російський Гігант» цікавий. Якщо Колі принципова битва з Кличком — чому ні? — сказав Віталій. — Пропоную йому розім`ятися на старшенькому, старенькому братові. Тим більше що він стільки не боксував, у нього було важке відновлення після непростої травми і досить велика пауза... Хай спочатку побоксує зі мною, а потім вже можна і про Володимира мріяти. Я б перед поєдинком з переможцем пари Маскаев-Пітер із задоволенням провів спарринг з Валуєвим. Думаю, шанувальникам боксу такий поєдинок був би мегацікавим, правда?».

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