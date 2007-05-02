Розбився вертоліт зі спонсором Челсі

У ніч на середу у Великій Британії розбився вертоліт з уболівальниками і спонсором англійського футбольного клубу "Челсі", повідомляє SkyNews. Всі четверо пасажирів приватного вертольота загинули, передає британський телеканал SkyNews.

Літальний апарат, на борту якого знаходилися четверо чоловік, після матчу між "Челсі" і "Ліверпулем" у вівторок увечері вилетів з аеропорту Ліверпуля імені Джона Леннона в Петерборо. Через деякий час він зник з екранів радарів, і зв`язок з ним перервався.

Представники лондонського футбольного клубу "Челсі" заявили, що ніхто з керівництва клубу не вважається зниклим без вісті у зв`язку з цим інцидентом.

Як повідомляє SkyNews, на борту приватного вертольота Squirrel, який розбився, знаходився сер Філіп Картер - мільйонер і колишній голова компанії Everton, президент футбольного клубу "Евертон", а нині почесний віце-президент і відомий спонсор "Челсі". Картер повертався додому після півфінального матчу Ліги Чемпіонів, в якому його улюблена команда зазнала поразки від "Ліверпуля", поступившись в серії післяматчевих пенальті.

44-річний Картер, статок якого оцінювався приблизно в 190 млн. доларів, очолює зареєстровану в Ноттінгемі тренінгову і аутсорсингову компанію Carter&Carter. Як повідомила журналістів представник компанії, у вертольоті летіли сам Філліп Картер, його пілот і ще два або три члени сім`ї. Відправлені на пошуки вертольота рятувальники знайшли уламки машини в лісовій місцевості недалеко від Вонсфорда в Кембріджширі. Пізніше поліція виявила на місці аварії тіла чотирьох чоловіків. Серед них - Філіп Картер.

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