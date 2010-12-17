Динамо і Металіст дізналися суперників у 1/16 Ліги Європи
Підсумки жеребкування
Київське “Динамо” та харківський “Металіст” дізнались своїх суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
За результатами жеребкування, яке відбулось у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія), “Динамо” в 1/16 зіграє з турецьким “Бешикташем”, а “Металіст” вийде проти німецького “Байєра”.
Кияни перший матч зіграють 17 лютого 2011 року на виїзді у Стамбулі, харківська команда першу гру у цей же день проведе вдома.
У разі виходу до 1/8 фіналу цього європейського турніру “Динамо” на цій стадії зіграє з переможцем пари “Аріс” (Салоніки) – “Манчестер Сіті”, а “Металіст” протистоятиме переможцю двобою між “Наполі” (Неаполь) та іспанським “Вільяреалом”. Матчі цього етапу відбудуться 10 та 17 березня.
Пари 16 фіналу
"Наполі" - "Вільяреал"
"Рейнджерс" - "Спортинг"
"Спарта" - "Ліверпуль"
"Андерлехт" - "Аякс"
“Лех” – “Брага”
“Бешикташ” – “Динамо Київ” "Базель" – “Спартак Москва”
“Янг Бойз” - "Зеніт"
"Аріс" - “Манчестер Сіті"
ПАОК – ЦСКА
"Севілья" - "Порту"
"Рубін" - "Твенте"
"Лілль" - ПСВ
“Бенфіка" - "Штутгарт"
БАТЕ – ПСЖ
"Металіст" - "Байєр"
Пари 1/8
Переможець 14 – Переможець 15
Переможець 6 - Переможець 9
Переможець 12 - Переможець 8
Переможець 10 - Переможець 11
Переможець 13 - Переможець 2
Переможець 16 – Переможець 1
Переможець 4 - Переможець 7
Переможець 3 – Переможець 5