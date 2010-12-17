Динамо і Металіст дізналися суперників у 1/16 Ліги Європи

Київське “Динамо” та харківський “Металіст” дізнались своїх суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

За результатами жеребкування, яке відбулось у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія), “Динамо” в 1/16 зіграє з турецьким “Бешикташем”, а “Металіст” вийде проти німецького “Байєра”.

Кияни перший матч зіграють 17 лютого 2011 року на виїзді у Стамбулі, харківська команда першу гру у цей же день проведе вдома.

У разі виходу до 1/8 фіналу цього європейського турніру “Динамо” на цій стадії зіграє з переможцем пари “Аріс” (Салоніки) – “Манчестер Сіті”, а “Металіст” протистоятиме переможцю двобою між “Наполі” (Неаполь) та іспанським “Вільяреалом”. Матчі цього етапу відбудуться 10 та 17 березня.

Пари 16 фіналу

"Наполі" - "Вільяреал"

"Рейнджерс" - "Спортинг"

"Спарта" - "Ліверпуль"

"Андерлехт" - "Аякс"

“Лех” – “Брага”

“Бешикташ” – “Динамо Київ” "Базель" – “Спартак Москва”

“Янг Бойз” - "Зеніт"

"Аріс" - “Манчестер Сіті"

ПАОК – ЦСКА

"Севілья" - "Порту"

"Рубін" - "Твенте"

"Лілль" - ПСВ

“Бенфіка" - "Штутгарт"

БАТЕ – ПСЖ

"Металіст" - "Байєр"

Пари 1/8

Переможець 14 – Переможець 15

Переможець 6 - Переможець 9

Переможець 12 - Переможець 8

Переможець 10 - Переможець 11

Переможець 13 - Переможець 2

Переможець 16 – Переможець 1

Переможець 4 - Переможець 7

Переможець 3 – Переможець 5