ПАР можуть позбавити права проводити Чемпіонат світу з футболу 2010

Чемпіонат світу з футболу 2010 року, право проведення якого було надано ПАР, може пройти в іншій країні. Про це напередодні повідомив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зепп Блаттер, інформує РІА Новостиз посиланням на ВВС.

Блаттер висловив побоювання, що будівництво стадіонів для світової першості-2010 може не завершитися до початку турніру через постійне відставання від графіка, а тому "інші країни готові провести Кубок світу".

Глава ФІФА навіть перелічив список країн, які можуть прийняти цей чемпіонат світу. До нього увійшли п`ять країн, які вже мають досвід проведення чемпіонатів світу, - Мексика (1970, 1986), Англія (1966), Іспанія (1982), США (1994) і Японія (2002).

"Безумовно, у нас є можливості провести турнір де-небудь ще, якщо щось піде не так (у ПАР)", - резюмував Блаттер. Втім, він висловив сподівання, що перенесення першого в історії чемпіонату світу на африканському континенті навряд чи знадобиться.

На проведення чемпіонату світу-2010 претендували чотири заявки від країн Чорного континенту - ПАР, Єгипту, Марокко, а також спільно Лівії і Тунісу. У результаті, в травні 2004 року ФІФА зупинила свій вибір на ПАР.

Південноафриканський чемпіонат світу має пройти на десяти стадіонах країни, з яких тільки 40-тисячна арена в Растенбурзі не вимагає якихось масштабних вкладень, оскільки була побудована відносно недавно - для Кубка світу з регбі 1995 року. З дев`яти стадіонів, що залишилися, п`ять мають бути побудовані з нуля (у Дурбані, Кейптауні, Порт-Елізабет, Полоквані і Нелспруїті), а чотири (два в Йоханнесбурзі і по одному в Преторії і Блумфонтейні) повинні зазнати масштабної реконструкції.