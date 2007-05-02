Ліверпуль вибив Челсі з Ліги чемпіонів

Першим фіналістом розіграшу Ліги чемпіонів 2006-2007 років з футболу стала англійська команда «Ліверпуль», яка в напруженому матчі та в серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:1 перемогла лондонськмй «Челсі». Гра закінчилася пізно вночі 2 травня. Через травму у матчі за «Челсі» не брав участі Андрій ШЕВЧЕНКО.

Основний та додатковий час гри закінчився з рахунком 1:0 на користь «Ліверпуля». На 22-й хвилині матчу ДЖЕРРАРД вдруге підряд виконував штрафний удар з лівого флангу і зробив передачу вздовж воріт суперників на Даніїла АГГЕРА, який, пробивши метрів з 14-ти, влучив прямісінько в правий нижній кут воріт. Воротар «Челсі» ЧЕХ, закритий своїми ж гравцями, не зміг зреагувати на удар «в один дотик». Саме після цього удару рахунок у двох матчах зрівнявся і протримався до фінального свистка арбітра, а потім – і до закінчення додаткового часу.

Щоправда, в додатковий час - на 101-й хвилині - «Ліверпуль» забив гол, але арбітр матчу цей гол не зарахував.

Оскільки перший матч півфіналу з таким же рахунком (1:0) виграв «Челсі», командам довелося пробивати серію післяматчевих 11-метрових ударів. За «Ліверпуль», гравці якого били першими, забили ЗЕНДЕН, АЛОНСО, ДЖЕРРАРД та КУЙТ. У той же час за «Челсі» відзначився лише ЛЕМПАРД, а удари РОББЕНА та ДЖЕРЕМІ, які вийшли на заміну в додатковий час, воротар суперників РЕЙНА парирував.

Таким чином, «Ліверпуль» - команда Рафаеля БЕНІТЕСА - вдруге за останні три роки вийшов у фінал розіграшу Ліги чемпіонів, а лондонський «Челсі» не зміг пробитися до фіналу другий рік поспіль.