Торішній переможець Ліги Європи не дійшов до 1/16
Результати 6-го туру
Завершилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи (групи A-C)
Група A. Зальцбург - Лех 0:1
Ювентус - Манчестер Сіті 1:1
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Манчестер Сіті і Лех - по 11 очок.
Група B. Аріс - Русенборг 1:0
Байєр - Атлетіко 1:1
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Байєр - 12 очок і Аріс - 10.
Група C. Левські - Спортинг 1:0
Лілль - Гент 3:0
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Спортинг - 12 очок і Лілль - 8
***
За кілька хвилин почнуться матчі: Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)
Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)
Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)