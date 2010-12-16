Суркіс обіцяє 24 години на добу думати, хто очолить Динамо

Президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс розповів "Третьому тайму" про те, хто може очолити "Динамо".

- Завтра я, як і обіцяв, почну переговори з кандидатами і постараюся до 24 грудня це питання закрити. Що стосується Юрія Павловича, то я ніколи не приховував, що дуже шкодував про його вихід із "Динамо". Але ця відставка була пов`язана з певними сімейними обставинами. Сьогодні ці обставини йому вже не заважають, але я з ним ще не розмовляв. Я не знаю: може, він узагалі хоче покінчити з футболом. А, може, у нього є величезна мотивація тренувати "Динамо". Якщо це так, то цілком можливо, що це буде Сьомін. Цілком можливо, що залишиться Лужний. У мене є список кандидатів, а часу небагато, тому я працюватиму 24 години на добу, щоб швидше визначитися з наставником і з ним вести полеміку з приводу гравців, яких нам треба запросити і яких нам треба відпустити, тренувального збору. Хоча тут у нас вже все розплановано: 11 січня команда збирається, 14-го відлітає на збір до Ізраїлю, і два збори буде в Іспанії. Певна річ, на ці збори команду має повезти новий наставник.

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