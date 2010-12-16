Результати 6-го туру групового раунду Ліги Європи (групи D-F, J-L)
Карпати наприкінці турніру виграли 1 балл
Закінчилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи в групах J-L
Група J.
Севілья - Борусія 2:2
Карпати - ПСЖ 1:1
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ПСЖ - 12 очок і Севілья - 10.
Група K. Наполі - Стяуа 1:0
Ліверпуль - Утрехт 0:0
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вишли Ліверпуль - 10 очок і Наполі - 7.
Група L.
Порту - ЦСКА (Софія) 3:1
Бешикташ - Рапід 2:0
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Порту - 16 очок і Бешикташ - 13
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Нагадаємо, що раніше зіграли команди груп D-F
Група D.
Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1
Брюгге - Вільярреал 1:2
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Вільярреал - 12 очок і ПАОК - 11.
Група E.
АЗ Алкмаар - БАТЕ 3:0
Динамо (Київ) - Шериф 0:0
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Динамо - 11 очок і БАТЕ - 10.
Група F.
Лозанна-Спорт - Палермо 0:1
Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ЦСКА - 16 очок і Спарта - 9.
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16 грудня зіграють
... о 20.00
Група A. Зальцбург (2) - Лех (8), Ювентус (5) - Манчестер Сіті (10)
Група B. Аріс (7) - Русенборг (3), Байєр (11) - Атлетіко (7)
Група C. Левськи (4) - Спортинг (12), Лілль (5) - Гент (7)
... о 22.00
Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)
Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)
Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)