Алкмаар виграв для Динамо перше місце

Закінчилися перші матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи

Група D.

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вільярреал 1:2

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Вільярреал - 12 очок і ПАОК - 11.

Група E. АЗ Алкмаар - БАТЕ 3:0

Динамо (Київ) - Шериф 0:0

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Динамо - 11 очок і БАТЕ - 10.

Група F.

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ЦСКА - 16 очок і Спарта - 9.

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За кілька хвилин розпочнуться матчі Група J. Севілья (9) - Борусія Д (8), Карпати (0) - ПСЖ (11)

Група K. Наполі (4) - Стяуа (6), Ліверпуль (9) - Утрехт (4)

Група L. Порту (13) - ЦСКА З (3), Бешикташ (10) - Рапід (3)