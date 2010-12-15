Алкмаар виграв для Динамо перше місце
Триває завершальний тур Ліги Європи
Закінчилися перші матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи
Група D.
Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1
Брюгге - Вільярреал 1:2
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Вільярреал - 12 очок і ПАОК - 11.
Група E. АЗ Алкмаар - БАТЕ 3:0
Динамо (Київ) - Шериф 0:0
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Динамо - 11 очок і БАТЕ - 10.
Група F.
Лозанна-Спорт - Палермо 0:1
Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1
За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ЦСКА - 16 очок і Спарта - 9.
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За кілька хвилин розпочнуться матчі Група J. Севілья (9) - Борусія Д (8), Карпати (0) - ПСЖ (11)
Група K. Наполі (4) - Стяуа (6), Ліверпуль (9) - Утрехт (4)
Група L. Порту (13) - ЦСКА З (3), Бешикташ (10) - Рапід (3)