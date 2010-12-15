Коломойський: я, мабуть, єдиний, кому не дзвонили перед конгресом ФФУ

Делегат XII Конгресу Федерації футболу України, бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ упевнений, що УЄФА застосувала б серйозні санкції щодо української Федерації футболу у разі проведення Конгресу ФФУ з порушенням регламентних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав, що не розчарований тим, як пройшло сьогоднішнє засідання. «Я вважаю, що все відбулося в рамках процедури і статуту. Гірше було б, якби все відбулося в «кращих» рейдерських традиціях, і тоді б через 48 годин нам УЄФА розповіло б про те, де ми знаходимося насправді», - сказав він.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ упевнений, що президент ФФУ Григорій СУРКІС піде у відставку у разі висловлення йому недовіри. «Він не боїться відставки. Тільки треба, щоб голосували люди, на яких не тиснуть, не погрожують, не примушують. Включатимемося, вдаватимемося до контртиску», – сказав бізнесмен.

При цьому він зазначив, що “перед цим Конгресом я, мабуть, єдиний, кому не дзвонили і нічого не говорили».

«Мені ніхто не погрожував і не говорив, що у мене щось заберуть, якщо я голосуватиму за СУРКІСА», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи збиратимуться докази тиску на делегатів Конгресу ФФУ, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав, що «все збиратиметься, ви ж розумієте, що це все непросто. Треба людям забезпечити захист, захистити їх, щоб у них нічого не відняли, за ними стоять сім`ї, діти».

Також він зазначив, що «Г.СУРКІС сьогодні все зробив, щоб в України не було проблем. Адже сьогодні чітка була позиція УЄФА і ФІФА, що якщо буде проведений Конгрес з порушеннями, то санкції були б негайно. Я оцінюю це годин у 48, ну максимум 72». Відповідаючи на запитання, якими саме могли б бути санкції міжнародних футбольних організацій, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав, що це тимчасове припинення членства в УЄФА і ФІФА, зняття українських клубів з участі в європейських кубках до усунення всіх недоліків і відновлення статуса-кво.

«Країна готується до Євро-2012. УЄФА і ФІФА дуже ретельно стежать за країнами, в яких проводитимуться такі великі змагання. Для них дуже великий удар, якщо це все буде проведено на неналежному рівні. Тобто, ми знаходимося під постійним моніторингом», - зазначив І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи не приїхали представники УЄФА і ФІФА підтримати особисто Г.СУРКІСА, він відповів, що «вони однозначно приїхали і його підтримати, адже він член їхньої команди, член футбольної сім`ї під назвою УЄФА ФІФА. У нього теплі відносини, він дуже багато долав зусиль, щоб Євро-2012 тут було. Якщо б не він, то тоді б узагалі нічого не було».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві мав відбутися XII Конгрес ФФУ. Частина делегатів Конгресу зажадала включити в проект порядку денного питання про вираз недовір`я Г.СУРКІСУ, проте він відмовився, зазначивши, що така вимога суперечить регламенту. Президент ФФУ також звинуватив своїх противників у тиску на делегатів з метою, щоб вони проголосували за висловлення йому недовіри. Після цього делегати не підтримали проект порядку денного засідання, і Г.СУРКІС розпустив Конгрес.