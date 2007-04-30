Найдовша в світі карстова печера тепер в Україні?

Унікальну карстову печеру відкрили українські спелеологи на території заповідника карстових печер у межиріччі Дністра, Серета і Збруча Тернопільської області, передає ІТАР-ТАСС.

Печера, яка дістала назву «Музейна», за даними агентства, є "найдовшою в світі". Утім, в повідомленні не наводиться її довжини. Досі офіційно найдовшою вважається печера Флінт-Мамонтова в США (590,6 км), за нею печери Джуел Кейв (215,5 км, США) та Оптимістична (214 км, Україна).

Карстові печери на заході України утворилися 20 млн. років тому шляхом розмивання гіпсових порід підземними водами. Ці процеси продовжуються і сьогодні. Усього в Україні більш як 60 печер. У них завжди багато туристів, проводяться змагання. Влада Тернополя приступили до розробки правил відвідування цих печер.