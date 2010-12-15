Суркіс: я не в цирку і не йтиму на повідку

Делегати XII Конгресу Федерації футболу України не підтримали порядок денний Конгресу, що не включає питання про висловлення недовіри нинішньому президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за такий проект порядку денного проголосували 49 делегатів Конгресу, проти – 63. Усього на Конгресі присутні 137 делегатів.

Після голосування Г.СУРКІС зазначив, що Конгрес уперше стикається з такою ситуацією, і запропонував провести голосування за те, щоб голосування за затвердженням порядку денного пройшло в таємному режимі. Зараз делегати обговорюють, як вийти із ситуації, що склалася. Зокрема, один з делегатів Конгресу зазначив, що якщо порядок денний підтриманий не буде, то Конгрес має бути розпущений і через певний термін скликаний знову.

Раніше президент ФФУ Г.СУРКІС зазначав, що сьогодні принципово не підтримає пропозицію про те, щоб піти на порушення регламенту і вже в ході засідання Конгресу внести зміни в проект порядку денного для розгляду питання про недовіру йому.

Відповідаючи на репліки деяких делегатів Конгресу про те, що на попередніх Конгресах таке питання вносилося в день засідання Конгресу, і пропозиція сьогодні надійшла так само, Г.СУРКІС сказав, що «принципово я вам сьогодні не підіграю». За його словами, це пов`язано з «безпрецедентним нахабством і хамством» деяких делегатів. Г.СУРКІС заявив, що останні два місяці на багатьох делегатів Конгресу ФФУ здійснювався тиск з вимогою підтримати пропозицію про недовіру Г.СУРКІСУ. За словами Г.СУРКІСА, «їх залякували, погрожували звільнити з роботи або закрити бізнес, погрожували їхнім дітям». Президент ФФУ сказав, що сьогодні не хоче підставляти цих людей, погоджуючись на незаконний розгляд питання про висловлення йому недовіру. «Я не в цирку і не йтиму на повідку в кількох людей», - сказав він.

Г.СУРКІС закликав делегатів Конгресу затвердити проект порядку денного, який був два місяці тому затверджений виконкомом ФФУ. При цьому він нагадав, що в тих делегатів, які не довіряють йому, є законне право в подальшому зібрати позачерговий Конгрес ФФУ і поставити на розгляд питання про недовіру йому.