Шевченко: матч із Шерифом буде принциповим

Капітан київського «Динамо» Андрій Шевченко перед відкритим тренуванням команди, що відбулося у вівторок, поділився своїми очікуваннями від матчу 6-го туру групового турніру Ліги Європи з молдавським «Шерифом», який відбудеться 15 грудня в українській столиці.

«Матч з „Шерифом“ буде принциповим для нас. Ми програли в Тирасполі, і тому дуже важливо обіграти цю команду на своєму полі. При цьому не менш важливий для нас зайняти перше місце в групі. А для цього теж необхідно завтра перемагати, — сказав Шевченко. — Що стосується мене особисто, то почуваюся набагато краще, ніж раніше, вже тиждень тренуюся в загальній групі і готовий завтра вийти на поле», цитує форварда Динамо Київ від Шуріка.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи «Динамо» - «Шериф» відбудеться сьогодні в Києві на стадіоні ім. Лобановського о 20.00. Трансляція - на телеканалі ICTV.