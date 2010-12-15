Хорватські фанати підпалили автобус з грецькими вболівальниками

Фанати хорватського футбольного клубу "Динамо" (Загреб) підпалили автобус з уболівальниками грецького ПАОКа. Греки приїхали до столиці Хорватії на матч Ліги Європи, який відбудеться 15 грудня. У результаті нападу на автобус постраждали кілька шанувальників ПАОКа, повідомляє Associated Press. Інцидент стався вдень 14 грудня на одному з перехресть у Загребі. Близько 30 фанатів "Динамо" закидали автобус пляшками з "коктейлем Молотова". Автобус спалахнув, але пожежникам швидко вдалося погасити полум`я. Які травми одержали уболівальники ПАОКа, не уточнюється.

Якщо матч через інцидент не буде скасовано, то він почнеться о 20.00 на стадіоні "Максимир". Динамо і ПАОК виборюють вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи з групи D, нагадує Лента.ру. Перед останнім туром іспанський "Вільяреал" має 9 очок, ПАОК - 8, "Динамо" - 7, бельгійський "Брюгге" - 3. З групи вийдуть дві команди.