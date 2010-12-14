Українець став 10-разовим чемпіоном світу з армреслінгу

Тернополянин Андрій ПУШКАР став 10-разовим чемпіоном світу з армреслінгу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, свій 10-й титул А.ПУШКАР здобув під час XXXII чемпіонату світу з армспорту, що проходив 8-12 грудня 2010 року в США. У ваговій категорії понад 110 кг А.ПУШКАР посів перше місце у змаганнях на ліву та на праву руку.

Загалом у чемпіонаті світу брали участь 1,3 тис. спортсменів з різних країн.

Збірна України у командному заліку фінішувала третьою, поступившись командам Росії та США.

Довідка УНІАН. А.ПУШКАР – член збірної команди України, заслужений майстер спорту України з армспорту. Тренер центру фізичної культури та спорту Тернопільського національного економічного університету.