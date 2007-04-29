Результати 24-го туру чемпіонату України з футболу

Закінчилися матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу.

Дніпро та Карпати, Арсенал та ФК Харків, Ворскла та Чорноморець зіграли внічию, відповідно, 2:2, 1:1 і 0:0.

Матчі Іллічевець - Металург З і Металіст - Зоря принесли врешті "футбольний рахунок" на користь господарів поля.

Шахтар, не збираючись відставати від Динамо, виграв у Сталі на її полі 2:0.

Нагадаємо, що вчора Металург Д виграв 2:1 у Кривбасу, а Динамо 4:2 - у Таврії.

Тепер у Динамо 60 очок, Шахтаря - 57, Металіста - 45 очок.

Далі в таблиці розташувалися Дніпро (39), Таврія (34), Карпати (32), Чорноморець (30), Металург Д, Металург З, Кривбас (по 29), Арсенал (27), ФК Харків (26), Ворскла, Іллічевець, Зоря (по 21), Сталь (20).