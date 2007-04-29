Результати 24-го туру чемпіонату України з футболу
21:00, 29 квітня 2007Спорт
1020
Без несподіванок
Закінчилися матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу.
Дніпро та Карпати, Арсенал та ФК Харків, Ворскла та Чорноморець зіграли внічию, відповідно, 2:2, 1:1 і 0:0.
Матчі Іллічевець - Металург З і Металіст - Зоря принесли врешті "футбольний рахунок" на користь господарів поля.
Шахтар, не збираючись відставати від Динамо, виграв у Сталі на її полі 2:0.
Нагадаємо, що вчора Металург Д виграв 2:1 у Кривбасу, а Динамо 4:2 - у Таврії.
Тепер у Динамо 60 очок, Шахтаря - 57, Металіста - 45 очок.
Далі в таблиці розташувалися Дніпро (39), Таврія (34), Карпати (32), Чорноморець (30), Металург Д, Металург З, Кривбас (по 29), Арсенал (27), ФК Харків (26), Ворскла, Іллічевець, Зоря (по 21), Сталь (20).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter