ФІФА продовжують критикувати за рішення щодо проведення ЧС-2018 у Росії

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International піддала різкій критиці Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) за ухвалення рішення щодо проведення в Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Представниця Transparency International Сільвія ШЕНК відзначила, що Росія - найбільш корумпована країна в Європі, а у світовому масштабі, відповідно до індексу корупції, вона обіймає 154-те місце з 178 країн.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц.р. у Цюріху президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР заявив про рішення федерації віддати право на проведення чемпіонат світу з футболу 2018 року Росії.

На проведення ЧС-2018, окрім РФ, претендували Нідерланди і Бельгія, Іспанія і Португалія, а також Англія.

9 грудня Й.БЛАТТЕР в інтерв`ю швейцарському журналу Weltwoche ("Вельтвохе") відкинув звинувачення в корупції, що прозвучали на адресу ФІФА після оголошення місць проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.

З.БЛАТТЕР назвав такі підозри безгрунтовними і відзначив, що Англія “не вміє програвати".

Чемпіонат світу 2022 року буде проведено в Катарі. Це рішення також викликало неоднозначну реакцію.