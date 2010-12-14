Сьомін їде до Англії

Тоді як українські ЗМІ наполегливо повідомляють про те, що Юрій Сьомін може вже найближчими днями очолити київське «Динамо», сам тренер насолоджується відпусткою.

– Повернувся з теплих країн. Трохи побуду в Москві і знов звернуся до футболу, – поділився Сьомін у коментарі виданню "Советский спорт". – Найближчими днями вирушає до Англії. Подивлюся матч «Челсі» – «МЮ». Чи варто пояснювати, чому я вибрав саме цей матч.

За інформацією видання, Сьомін не врегулював до кінця відносини з «Локомотивом», з яким розірвав контракт. Сторони домовилися про порядок виплати неустойки на користь тренера і підписали «договір про нерозголошення», який передбачає відмову від коментарів про подробиці минулої співпраці.