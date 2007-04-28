Динамо повторило подвиг Манчестера

Програючи після першого тайму сімферопольськый «Таврії» 0:2, київське «Динамо» у другій частині поєдинку зуміло відігратися, а потім і схилити шальки терезів на свою користь, запобігши черговій сенсації.

Героєм матчу міг стати сербський легіонер «Таврії» Желько Любенович, який до перерви зумів двічі вразити ворота «Динамо», забивши два красені-голи. На 25-хвилині півзахисника симферопольців після подачі кутового на ближній штанзі головою технічно підрізав м`яч у дальню «дев`ятку», а перед перервою не менш майстерно обвів «стінку» ударом зі штрафного, знявши павутину вже з іншого верхнього кута воріт Шовковського.

У перерві, очевидно, Анатолій Демьяненко знайшов для своїх підопічних слова, які, нарешті, запалили довгожданий вогонь в очах його підопічних. Особливо натхенним був Артем Мілевський, який здобув лаври героя матчу, оформивши дубль. Між голами форварда «Динамо» відзначився точним ударом головою бразильський захисник киян Родріго. Ну, а добив психологічно розбитих кримчан Олег Гусєв, який на останній доданій хвилині використав відмінний пас урозріз Корреа, пробивши з гострого кута в дальній кут повз Тодіча. Слід зазначити, що бразильський півзахисник «Динамо» в цьому матчі віддав три гольові передачі.

Спорт