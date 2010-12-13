УЄФА змінить календар Ліги Європи

11 грудня виконком UEFA під головуванням президента Мішеля Платіні провів у Празі останню робочу зустріч в 2010 році, на якій прийняв важливе рішення.

Щоб зменшити кількість єврокубкових матчів в зимові місяці, був змінений календар клубних турнірів UEFA в циклі 2012-2015 років.

П`ятий і шостий тури групового етапу Ліги Європи відбуватимуться не в окремих тижнях, як зараз, а в ті ж тижні, що і п`ятий з шостим тури Ліги чемпіонів. У час, що звільнився можна буде проводити перенесені матчі, якщо такі з`являться через несприятливі погодні умови.

Корреспондент