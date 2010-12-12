«Ялта-ралі» стане етапом Кубка світу

Перегони Prime Yalta Rally включено в календар міжнародних змагань з авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC) на 2011 рік.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті IRC.

Етап в Ялті буде четвертим в календарі міжнародних змагань і відбудеться 2-4 червня.

Для визначення країни, яка прийме етап світового ралі, спеціальна комісія інспектувала дороги в Туреччині, Іспанії, Італії та Україні, що змагалися за право проведення перегонів, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«5-7 грудня було проведено огляд доріг в районі Ялти, комісія ухвалила рішення, що траса не вимагає будь-якого додаткового поліпшення - вона підходить в тому вигляді, в якому є сьогодні», - йдеться в прес-релізі.

Кримська влада розраховує, що проведення етапу Кубка світу з авторалі дозволить регіону збільшити надходження до бюджету від курортно-рекреаційної сфери.

Міністерство курортів і туризму автономії чекає до 250 тисяч фанатів автоспорту і обіцяє розмістити їх у гідних умовах.

Yalta Rally з`явилося в 2005 році і щорічно проходить на трасах поблизу Ялти, а також на горі Ай-Петрі. У перегонах беруть участь екіпажі з різних країн світу.