Ліппі в Динамо не буде?

Марчелло Ліппі точно не очолить київське "Динамо".

Про це інтерв`ю 24tv.com.uaзаявив відомий фахівець Вадим Євтушенко.

"Я не бачу сенсу коментувати ці чутки. Я точно знаю, що Ліппі у "Динамо" не буде", - сказав він.

"Там буде зовсім інший тренер, ім`я якого оголосять невдовзі", - додав Євтушенко.

Окрім того, на думку фахівця, "Шахтар" є найстабільнішою командою в Україні.

"Гірники" відіграли цей відрізок дуже чудово. Психологія та мораль усіх гравців клубу настільки висока, що навіть футболісти, які виходять на заміну, добре вписуються у командні дії. "Шахтар" потужно виглядає", - розповів він

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