ФК Металіст святкує 85-ліття

Харківський Металіст сьогодні святкує своє 85-ліття. Офіційною датою заснування клубу є, власне, 12 грудня 1925 року. Цього дня був заснований спортивний клуб ХПЗ - Харківського Паровозобудівного Заводу, який нам більше відомий як "Завод імені Малишева".

Історія назв головного харківського клубу також включає такі найменування, як Трактор (1946 рік), Дзержинець (1947) і Авангард (1956). А в 1967 році команда знайшла своє нинішнє ім`я - Металіст.

Якщо ж говорити про появу клубу, то є свідоцтва, що роком заснування Металіста є зовсім не 1925-ий. Так, з архівів газет тих часів можна дізнатися, що вищезазначена команда ХПЗ ще в 1922 році грала в першості Харкова, а в 1924-му виїжджала на товариські матчі в Єкатеринослав (нині Дніпропетровськ).

На підставі цих даних можна сміливо міняти рік народження Металіста на 1922-ий, але зміна паспортних даних навряд чи відбудеться. Саме 1925-ий активно позиціонується як рік заснування Металіста, число 1925 часто присутнє як на банерах уболівальників, так і на сувенірній продукції клубу. Отже зміну дати народження клубу навряд чи приймуть шанувальники харківського клубу.

Втім, Металіст у будь-якому випадку є одним із найстарших клубів України. Старшим за харків`ян вважається їх головний суперник - Дніпро, офіційним роком заснування якого є 1918-ий. Також у когорту "ветеранів" потрапляє луганська Зоря, заснована в 1923-му.

З іншого боку, інформація про спортивні змагання тих років нерідко буває суперечливою через відсутність виразних джерел, так що суперечки про те, хто в Україні старший, можуть розгорітися з новою силою.

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