Побито світовий рекорд відвідування хокейного матчу
10:35, 12 грудня 2010Спорт
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Грали на футбольному стадіоні
У США побито рекорд відвідування хокейного матчу. Дербі двох мічіганських команд, що виступають у студентській лізі NCAA, зібрало 113 тисяч 411 осіб. Про це повідомляється на офіційному сайтіліги.
Зустріч провели на стадіоні, де зазвичай грають в американський футбол. Усі квитки на матч, що відбувся в Детройті, були розпродані.
Попередній рекорд відвідування був встановлений в травні 2010 року на чемпіонаті світу з хокею. Матч відкриття між збірними Німеччини й США відвідали 77 тисяч 803 глядачі, нагадує Лента.ру.
Дербі в Детройті завершилося розгромною перемогою "Університету Мічігана" над "Штатом Мічіган" з рахунком 5:0.
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