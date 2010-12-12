Побито світовий рекорд відвідування хокейного матчу

У США побито рекорд відвідування хокейного матчу. Дербі двох мічіганських команд, що виступають у студентській лізі NCAA, зібрало 113 тисяч 411 осіб. Про це повідомляється на офіційному сайтіліги.

Зустріч провели на стадіоні, де зазвичай грають в американський футбол. Усі квитки на матч, що відбувся в Детройті, були розпродані.

Попередній рекорд відвідування був встановлений в травні 2010 року на чемпіонаті світу з хокею. Матч відкриття між збірними Німеччини й США відвідали 77 тисяч 803 глядачі, нагадує Лента.ру.

Дербі в Детройті завершилося розгромною перемогою "Університету Мічігана" над "Штатом Мічіган" з рахунком 5:0.