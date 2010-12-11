Сьогодні розпочинаються спаринги збірної України з футзалу в Херсоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, 11-13 грудня в Херсоні відбуватимуться товариські зустрічі збірної України з міні-футболу з національною збірною Молдови та збірною Херсона.

Зокрема, 11 грудня відбудеться матч – збірна України – збірна Херсона, 12 і 13 грудня – збірна України – збірна Молдови. Початок зустрічей о 19.00

А на 18-19 січня наступного року у нашої національної команди заплановано проведення двох спарингів зі збірною Польщі. Ймовірно матчі відбудуться в Кракові.