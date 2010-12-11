Результати матчів 17-го туру англійської Прем'єр-ліги

Завершилися сьогоднішні матчі 17-го туру англійської Прем`єр-ліги

Фулхем - Сандерленд 0:0. Фулхем ще міцніше загруз у нижній четвірці таблиці. Сандерленд, який минулого туру зачепившись за місце в сімці, тепер на межі вильоту з неї.

Вест Хем - Манчестер Сіті 1:3 (Томкінс 89 - Туре 29, Грін 73 автогол, Джонсон 81). Манчестер Сіті, маючи 32 очки, стоїть як рівний з Арсеналом нагорі таблиці.

Евертон - Віган 0:0. Обидві команди в нижній половині таблиці, тут і залишатимуться.

Астон Вілла - Вест Бромвич 2:1 (Даунінг 24, Хескі 79 - Шарнер 89). Астон Вілла не вигравала чотири тури, зате нинішні три очки підняли її з 16-го місця на 14-е. Вест Бромвіч, з програшем чи без, міцно сидить у середині таблиці.

Сток Сіті - Блекпул 0:1 (Кемпбелл 48). Сток Сіті не програвав п`ять турів поспіль. Блекпул відразу піднявся на 4 рядки.

Ньюкасл - Ліверпуль 3:1 (Нолан 14, Бертон 79, Керролл 90 - Кейт 49). Різниця в два м`ячі дозволила Ньюкаслу не тільки наздогнати Ліверпуль, а й стати на рядок вище.

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Завтра тур продовжиться матчами

Вулверхемптон (12) - Бірмінгем (18)

Болтон (23) - Блекберн (21)

Тоттенхем (26) - Челсі (30)

... а завершиться "матчем туру" між лідерами МЮ (31) - Арсенал (32)