Челсі випустив перемогу

З рахунком 2:2 завершився матч 36-го туру англійської Прем`єр ліги Челсі - Болтон Вондерерс. Дубль оформив Саломон Калу (22, 34), у Болтона забивали Любомир Міхалік (19) і Кевін Девіс (54).

У лондонців був шанс зрівнятися з Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці. І в першому таймі ці надії здавалися реальністю, оскільки Челсі вів з рахунком 2:1 і виглядав свіжішим і швидшим. А ось МЮ на полі Евертона програвав 2:0. Фінальний же свисток зафіксував рахунок 2:4 (Стаббс 12, Фернандес 50 - О`Ші 61, Невілл 68 автогол, Руні 79, Іглз 90+3).

Блекберн - Чарльтон 4:1 (Робертс 60, 80, Грейдарссон 77 автогол, Дербішир 83 - Бент 71)

Манчестер Сіті - Астон Вілла 0:2 (Керью 24, Мелоні 75)

Міддлсбро - Тоттенхем 2:3 (Відука 66, Погатетз 89 - Кін 12, 83, Бербатов 47)

Портсмут - Ліверпуль 2:1 (Мваруварі 27, Кранчар 32 - Хііпіа 59)

Шеффілд - Вотфорд 1:0 (Пауелл 44 автогол)

Віган - Вест Хем 0:3 (Боа-Морте 30, Бенайун 57, Харевуд 82).

Таким чином Манчестер закріпив своє лідерство - у нього 85 очок, а Челсі знову віддалився від омріяного першого місця - 80 очок.

На третій позиції Ліверпуль - 67, далі Арсенал - 63 (гра в запасі), Болтон -55, Евертон - 54, Портсмут і Тоттенхем - по 53, Рідинг - 51 (гра в запасі).

Завтра і післязавтра зіграють, відповідно, Арсенал проти Фулхема, а Рідинг проти Ньюкасла.